İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3946
  • 6,1819
  • 222.698
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da en az 50 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın iki köye düzenlendiği baskının ardından çıkan çatışmada güvenlik birimleri en az 50 örgüt üyesini ölü ele geçirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölge sakinlerinden Babangida İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ebubekir Shekau'ya bağlı olduğu düşünülen örgüt üyeleri Maiduguri'nin Ajilari ve Auno bölgelerine gece baskını düzenledi ancak bu baskınlar püskürtüldü." dedi.

İbrahim, "Örgüt üyelerine karşı Nijerya ordusuna bağlı kara birliklerine hava kuvvetleri de destek verdi ve en az 50 örgüt üyesi öldürülerek silahları ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Nijerya ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin Borno ve Yobe eyaletlerinde yaptığı operasyonlarda 100'den fazla örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA