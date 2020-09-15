İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4937
  • EURO
    8,8834
  • ALTIN
    470.967
  • BIST100
    1111.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da enflasyon son 28 ayın en yüksek oranına ulaştı
Dünya

Nijerya'da enflasyon son 28 ayın en yüksek oranına ulaştı

Nijerya'da, yıllık enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yüzde 13,22'ye çıktı.

AA15 Eylül 2020 Salı 18:47 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:47
ABONE OL

Nijerya İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, ülkede enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,34, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 13,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun son 28 ayın yüksek oranı olarak kayıtlara geçmesi dikkati çekti.

NBS'ye göre tüm yiyecek grupları özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, meyve, sebze ile elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı ulaşım ücretlerindeki zamlar enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldı.

Nijerya'da son üç ayda yakıt fiyatlarına 3 kez zam yapıldı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.