11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Dünya

Nijerya'da fidye için kaçırılan 27 kişi operasyonla kurtarıldı: Onlarca çete üyesi gözaltında

Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik güçleri, istihbarat bilgisi doğrultusunda silahlı çetelere yönelik operasyon düzenledi. Fidye amacıyla kaçırılan 27 kişi kurtarılırken onlarca çete üyesi gözaltına alındı ve mühimmat ele geçirildi. İdam cezasına rağmen ülkede kaçırma olayları sürüyor.

Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelerin fidye amacıyla gerçekleştirdiği kaçırma olaylarına karşı güvenlik güçleri kapsamlı bir operasyon başlattı. Katsina eyaletinde istihbarat bilgilerine dayanan baskınlar sonucunda 27 rehine sağ olarak kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda çete üyesi yakalanırken ele geçirilen mühimmat da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

KATSİNA POLİSİNDEN SİLAHLI ÇETELERE BÜYÜK OPERASYON

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat üzerinde eyalette silahlı çete üyelerine yönelik operasyonların düzenlediğini belirtti.

Sadiq-Aliyu, operasyonlarda çete üyelerince rehin alınan 27 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

ONLARCA GÖZALTI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını aktaran Sadiq-Aliyu, mühimmatın da ele geçirildiğini paylaştı.

İDAM CEZASINA RAĞMEN KAÇIRMA OLAYLARI DURMUYOR

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

