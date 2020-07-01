Nijerya'da fidye için kaçırılan 9 kişi kurtarıldı

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38

Ondo Eyalet Polis Sözcüsü Tee-Leo Ikoro, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Isua Akoko bölgesinde cumartesi sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 9 kişiyi kaçırdığını belirtti.



Ikoro, rehinelerin, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.



Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ikoro, operasyonda 3 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.



Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.