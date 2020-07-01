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Dünya

Nijerya'da fidye için kaçırılan 9 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38
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Ondo Eyalet Polis Sözcüsü Tee-Leo Ikoro, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Isua Akoko bölgesinde cumartesi sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 9 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Ikoro, rehinelerin, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ikoro, operasyonda 3 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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