Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Nijerya Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği Sekreteri Joe Ajaero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattığını, bu nedenle elektriklerin kesildiğini belirtti.

Ajaero, 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığını, 2 bin çalışanın bu süreçte maaşlarını alamadıklarını söyledi.

Birlik ile Çalışma Bakanlığı arasında görüşmeler yapıldığını ifade eden Ajaero, "Görüşmelerin olumlu geçmesini umuyoruz. Biz de işlerimizin başına dönmek isteriz." dedi.