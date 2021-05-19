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Dünya

Nijerya'da greve katılan hemşireler ve akademisyenler işten çıkarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde greve katılan hemşireler ve akademisyenlerin işten çıkarıldığı bildirildi.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:37 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:38
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Kaduna Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, eyalette işçilerin başlattığı grev sırasında Barau Dikko Eğitim Hastanesindeki hemşirelerin bir kuluçka makinesindeki iki günlük bebeğin oksijen kaynağını kestiklerini belirtti.

Bu eylemi yapan hemşirelerin işten çıkarıldığını aktaran el-Rufai, hemşirelerin cinayete teşebbüsten yargılanmak üzere Adalet Bakanlığına teslim edildiğini kaydetti.

El-Rufai, ayrıca grev nedeniyle işe gitmeyen tüm akademisyenlerin de işten çıkarıldığını ifade etti.

Kaduna eyaletinde işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iki gündür sürdürdükleri grev nedeniyle elektrikler kesildi.

Eyaletteki işçiler, Nijerya İşçi Konfederasyonunun (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) çağrısıyla dün gösteri düzenlemişti.

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