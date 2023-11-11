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Dünya

Nijerya'da halk sandık başında

Nijerya'nın Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde halk, valilik seçimleri için sandık başına gitti.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Nijerya'da halk sandık başında
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Yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme işlemi, saat 14.30'a kadar sürecek.

Ülkenin petrol zengini Bayelsa, güneydeki İmo ve kuzeydeki Kogi eyaletlerinde, valilik koltuğu için 18'er aday yarışıyor.

Bu eyaletlerde yaklaşık 5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 2 gün içinde açıklanacak.

Seçim gözlemcisi Ezenwa Nwagwu, AA muhabirine, üç eyalette yapılan seçimlerin, güvensizlik ortamı nedeniyle seçim görevlileri ve güvenlik personeli için "kabus" niteliğinde olduğunu söyledi.

Nwagwu, bu eyaletlerdeki seçimlerin, valilik koltuğuna oturmaya hak kazanacakların kontrol edeceği "devasa" kaynaklar bakımından çok heyecanlı geçtiğini kaydetti.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC), bugünkü seçimlerde 22 bin 600 güvenlik personelini görevlendirdi.

Nijerya'da 18 Mart'ta da 28 eyalette, eyalet valiliği seçimleri düzenlenmişti.

  • Nijerya seçimleri
  • Bayelsa
  • valilik seçimleri

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