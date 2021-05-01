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Dünya

Nijerya'da iki ayda 153 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik son iki aydaki operasyonlarda 153 kişi gözaltına alındı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:08 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:10
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Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle mart-nisan aylarında eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Odumosu, operasyonlarda 153 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin silahlı çetelerin iki saldırı girişimini de engellediğini aktaran Odumosu, silahlı çetelere ait 43 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Odumosu, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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