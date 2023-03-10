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Dünya

Nijerya'da iki haftada 1332 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda iki haftada 1332 Boko Haram mensubunun teslim olduğu bildirildi.

AA10 Mart 2023 Cuma 00:56 - Güncelleme:
Nijerya'da iki haftada 1332 Boko Haram üyesi teslim oldu
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, son iki haftada güvenlik güçlerinin Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 1332 teröristin aileleriyle güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Teröristlerin rehin aldığı 19 sivilin kurtarıldığını dile getiren Danmadami, 8 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini, örgüte lojistik destek sağlayan 35 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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