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Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye

Nijerya’nın Kwara eyaletinin Gbale Köyü'nde geçen cumartesi günü 4 Türk vatandaşını kaçıran silahlı çetenin, adam başı 11 bin dolardan toplam 44 bin dolar fidye istediği açıklandı.

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Nijerya’da bir taş ocağında çalışan 4 Türk vatandaşı, Cumartesi gecesi Kwara eyaletinin Gbale Köyü'nde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Yasin Çolak (33), Şener Apal (40), Ergun Yurdakul (35) ve Seyit Keklik (25) için 44 bin dolar fidye istendiği ortaya çıktı. Yerel toprak ağalarından Abdulrahaman Manzuman, fidyecilerin işçilerin çalıştığı şirket yetkilileriyle temas kurduğunu ve fidye talebinde bulunduğunu açıkladı. Manzuman, “Kaçıranlar için şirketten adam başına 11 bin dolar talep ettiklerini duydum. Daha fazla bir şey söyleyemem” dedi. 
 
KABİLE KILIĞINDAYDI 
 
Manzuman ayrıca, “O gece bana Fulani kabilesi üyesi gibi giyinen bazı silahlı kişilerin Türk vatandaşlarını bilinmeyen bir yere götürdüğü söylendi. Silahlı adamlar bölgeye geldiklerinde kurbanlar yerel bir mekândaydı” açıklamasında bulundu. Bu bilginin ortaya çıkmasından sonra Türklerin kurtarılması için operasyon düzenleyen Edu Emniyet Müdürlüğü, esirlerin serbest bırakılması için ailelerinin fidye ödememelerini tavsiye ettiği bir açıklamada bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada, “Şu an için polis kaçırılanların yaralanmamış ve canlı olduğundan emin olmak için çalışıyor. Şimdilik açıklayabileceğimiz tek şey bu. Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını tehlikeye atacak bilgileri vermek istemiyoruz” denildi.
 

DENİZ KORSANLARIYLA İLK TEMAS SAĞLANDI

Nijerya açıklarında geçen hafta deniz korsanları tarafından rehin alınan PAKSOY-1 gemisinin 10  Türk mürettebatı için korsanlarla ilk temas kurulabildi. Ankara’nın desteği ve şirketin girişimleriyle denizcileri kurtarmaya yönelik ilk olumlu sonuç alındı. Korsanların, 10 Türk denizciyi bırakma karşılığında fidye pazarlığına hazırlandığı, fidye tutarını yüksek ve pazarlık marjını geniş tutmak için temas süresini uzattığı ifade ediliyor.
 
(Akşam)

Ringde aldığı darbelerle öldü

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