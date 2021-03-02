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Dünya

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 26 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 279'unun kurtarıldığı bildirildi.

AA02 Mart 2021 Salı 11:41 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:41
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Zamfara Valisi Bello Muhammed Matawalle, yaptığı açıklamada, eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesinde kaçırılan öğrencilerden 279'unun kurtarıldığını ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Matawalle, öğrencilerin nasıl kurtarıldığına dair bilgi vermedi.

Kalan 31 öğrencinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.

Matawalle, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için hükümetin fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

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