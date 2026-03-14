15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Nijerya'da kaju tarlası kana bulandı: 15 ölü
Dünya

Nijerya'da kaju tarlası kana bulandı: 15 ölü

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Ojantele köyünde silahlı çete üyeleri, tarlada kaju toplayan köylülere ateş açtı. Saldırıda çoğu kadın 15 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi yaralandı; yetkililer soruşturma başlattı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 17:41
Nijerya bir kez daha silahlı çete şiddetiyle sarsıldı. Benue eyaletinde tarlada kaju toplayan sivil köylülere yönelik düzenlenen silahlı saldırı, bölgede büyük şok yarattı. Ölenlerin büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması, saldırının vahşetini gözler önüne serdi.

OJANTELE KÖYÜNDE SİLAHLI ÇETE ÜYELERİ KAJU TARLASINI KANA BULADI

Nijerya'nın Benue eyaletinde, kaju toplayan köylülere yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Benue eyaletine bağlı Ojantele köyündeki bir tarlada kaju toplayan köylülere ateş açtı.

Saldırıda, çoğu kadın 15 köylü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

BOKO HARAM VE ISWAP TEHDİDİ NİJERYA'YI KUŞATIYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

