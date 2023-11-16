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Dünya

Nijerya'da kampta yangın: 2 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Nijerya'da kampta yangın: 2 kişi öldü
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Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Borno Eyaleti Direktörü Barkindo Muhammad, yaptığı açıklamada, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye sığınanların olduğu kampta yangın çıktığını belirtti.

Muhammad, yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydetti.

Kamptaki 1000'den fazla çadırın kül olduğunu aktaran Muhammad, yüzlerce kişinin de çadırsız kaldığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Boko Haram saldırısı
  • Borno yangını
  • yerinden edilenler

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