Nijerya'da kanlı saldırı! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, dün kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Kwanda bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.