21 Kasım 2025 Cuma
Dünya

Nijerya'da Katolik okuluna baskın: Öğrenciler kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okulundaki öğrenciler ve personel kaçırıldı.

21 Kasım 2025 Cuma 13:41
Nijerya'da Katolik okuluna baskın: Öğrenciler kaçırıldı
Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü mensupları, St. Mary's School adlı okula baskın düzenledi.

Baskında, öğrenciler ve çalışanlar kaçırıldı.

Yetkililer, kaçırılan öğrenci ve personel sayısının henüz belirlenemediğini söyledi.

Bölge Afet ve Yardım Departmanı Başkanı Ahmed Abdullahi Rofi, kaçırılma olayını telefonda doğrulayarak saldırının 14.00-15.00 saatlerinde yapıldığını bildirdi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde 16 Kasım'da Yerel Yönetim Alanı'ndaki (LGA) Maga Hükümet Kız Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 25 öğrenci kaçırılmış, okulun müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi vurularak öldürülmüştü.

Eyalette dün, artan güvenlik tehditleri nedeniyle yerel yönetim bölgesindeki tüm okullar kapatılmıştı.

