Nijerya'da kiliseye saldırı: Onlarca kişi kaçırıldı

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kajuru Başkanı Enoch Kaura, yaptığı açıklamada, dün Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetimine bağlı Wali bölgesinde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kaura, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 163 kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Saldırıda, başlangıçta 172 kişinin kaçırıldığını aktaran Kaura, 9 kişinin saldırıdan kısa süre sonra kaçmayı başardığını aktardı.

Kaura, "Saldırı, üyeler ayinin ortasındayken meydana geldi. Çok sayıda silahlı kişi geldi, kilisenin girişini kapattı ve cemaati çalılıklara girmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

Kaduna Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olay bölgesine güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

