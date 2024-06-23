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Dünya

Nijerya'da kolera nedeniyle 35 kişi öldü

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

AA23 Haziran 2024 Pazar 01:47 - Güncelleme:
Nijerya'da kolera nedeniyle 35 kişi öldü
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Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, yaptığı açıklamada, eyalette iki günde 14 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece eyaletteki salgında ölenlerin sayısı 35'e ulaştı.

Eyalette vaka sayısının 423'e çıktığını kaydeden Abayomi, salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KOLERA

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

  • Lagos Kolera Salgını
  • Nijerya HAB
  • Salgın Ölümleri

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