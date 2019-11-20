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Nijerya'da kolera salgını: 28 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde baş gösteren kolera salgını nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalette eylülden bu yana 28 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Eyalette son 3 ayda 759 kolera vakası tespit edildiğini aktaran Muhammed, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Muhammed, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Buralarda yaşayan Nijeryalılar, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Ülkenin 30 eyaletinde görülen kolera salgınları nedeniyle 2018'de bin 132 kişi hayatını kaybetmişti.

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