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Dünya

Nijerya'da kolera salgını can aldı

Nijerya'nın Ogun eyaletinde geçen ay patlak veren kolera salgını nedeniyle şimdiye kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Nijerya'da kolera salgını can aldı
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Ogun Eyaleti Valiliği Sağlık Özel Danışmanı Tomi Coker, yaptığı açıklamada, geçen aydan bu yana eyalette kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Coker, bu süre zarfında 246 kolera vakasının görüldüğünü ifade ederek, 12 kişinin salgından hayatını kaybettiğini aktardı.

Eyaletteki su kaynaklarının açık dışkılama nedeniyle fekal maddelerle kirlendiğine işaret eden Coker, hükümetin normale dönmek için eyaletteki kuyuları klorlamaya başladığını söyledi.

Coker, bölge sakinlerini açık dışkılamadan kaçınmaları ve hastalığı ortadan kaldırmak için uygun hijyeni sağlamaları konusunda uyardı.

Ogun Eyaleti Hükümeti, geçen ay İjebu bölgesinde kolera vakalarının tespit edilmesinin ardından eyalet genelinde alarm vermişti.

- Kolera

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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