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Dünya

Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 176'ya çıktığı bildirildi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, kolera salgınının ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 33 eyaletine bağlı 152 bölgesine yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 5 bin 951 kolera vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, verilerin ülke genelinde kaydedilen vaka sayısındaki sürekli artışı gösterdiği belirtilerek salgından en çok etkilenen yaş grubunun 5 yaşından küçükler olduğu ifade edildi.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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