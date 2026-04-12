İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da korkunç hata: Yanlışlıkla düzenlenen hava saldırısında 56 sivil öldü
Nijerya'da korkunç hata: Yanlışlıkla düzenlenen hava saldırısında 56 sivil öldü

Nijerya ordusunun Boko Haram'ı hedef alan operasyonda yanlışlıkla Yobe-Borno sınırındaki Jilili pazarına düzenlediği hava saldırısında 56 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yobe Valisi'nin danışmanı bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini açıkladı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 20:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik askeri operasyon sırasında yaşanan trajik bir hata, dünya gündemine oturdu. Ordunun hava saldırısı hedefini şaşırarak sivil pazarı vurdu ve onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Olay, ülkede güvenlik güçlerinin operasyonlarına yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.

NİJERYA ORDUSUNUN HAVA SALDIRISI SİVİL PAZARI VURDU

Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

  • Nijerya hava saldırısı
  • Boko Haram
  • Yobe-Borno
  • sivil kayıplar
  • Jilili pazarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.