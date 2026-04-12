Nijerya'da korkunç hata: Yanlışlıkla düzenlenen hava saldırısında 56 sivil öldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik askeri operasyon sırasında yaşanan trajik bir hata, dünya gündemine oturdu. Ordunun hava saldırısı hedefini şaşırarak sivil pazarı vurdu ve onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Olay, ülkede güvenlik güçlerinin operasyonlarına yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.
NİJERYA ORDUSUNUN HAVA SALDIRISI SİVİL PAZARI VURDU
Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.
Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.