Nijerya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

AA 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:41 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:41

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1918 test yapıldı ve 618 kişide virüse rastlandı.

Tedavisi süren 901 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece, Şubat 2020'de patlak veren salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 190 bin 983 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 2 bin 361 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya 5 Mart'ta başlayan birinci kitlesel aşı kampanyasında 3 milyon 938 bin 945 kişi aşı olmuştu.