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Dünya

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 bine yaklaştı

Nijerya'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34 bin 854'e yükseldi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 09:55
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 202 bin 97 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 595 artarak 34 bin 854'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 769'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bin 292'ye ulaştığı ifade edildi.

Lagos 13 bin 97, başkent Abuja 2 bin 761, Oyo 1989, Edo 1874, Rivers 1480 ve Delta 1404 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 378 kişi hayatını kaybetti.



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