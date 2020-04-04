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Dünya

Nijerya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 kişi karantinadan kaçtı

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan 6 kişinin kaçtığı bildirildi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 19:43
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Fildişi Sahili'nden Nijerya'nın Osun eyaletine gelen 127 Nijerya vatandaşı, Ejigbo bölgesinde karantinaya alındı.

Yapılan testlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 kişi, karantina bölgesinden kaçtı.

Yetkililer, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan testlerin 20'sinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 209 Kovid-19 vakası görüldüğü, 4 kişinin de virüsten hayatını kaybettiği ifade edildi.

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