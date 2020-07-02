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Dünya

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26 bin 484'e yükseldi.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 09:51
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 127 bin 158 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 790 artarak 26 bin 484'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 603'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 10 bin 152 olduğu belirtildi.

Lagos 10 bin 630, başkent Abuja 1935, Oyo 1391, Kano 1257, Edo 1165 ve Delta 1131 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 421 bini aştı, 10 bin 442 kişi yaşamını yitirdi.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

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