Nijerya'da köylülere saldırılar: 25 ölü

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 20:10 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 20:10

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Zaman Gira, Awala, Yargada Bolakke ve Gidan Runji köylerine saldırdı.

Saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yüzlerce kişi güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yüzlerce büyükbaş hayvanın telef olduğu saldırılarda çok sayıda ev de kundaklandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayı doğruladı ancak ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Shehu, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

- OTLAK KAVGASI



Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Muhammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.