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Dünya

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 02:46 - Güncelleme:
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 kişide Lassa ateşi görüldü ve 3 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece ocaktan bu yana 889 kişide Lassa ateşi vakası görülürken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e ulaştı.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

- NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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