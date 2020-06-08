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Dünya

Nijerya'da maaşlarını zamanında alamayan doktorlar grev hazırlığında

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön saflarda yer alan doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle hükümeti süresiz grevle tehdit etti.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:36
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Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Aliyu Sokomba, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen doktorların maaşlarının zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle greve gideceklerini duyurdu.

Doktorların sorunlarını çözmesi için hükümete 7 gün süre tanıdıklarını kaydeden Sokomba, "İsteklerimiz yerine getirilmezse, gelecek haftadan itibaren greve başlayacağız. Şimdiden hükümetin hastaların bakımı için alternatif düzenlemeleri yapması gerekiyor çünkü bu grev süresiz olacak. Grev süresinde acil servisler ve Kovid-19 tedavileri muaf tutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi üzerine başlattıkları greve Kovid-19 nedeniyle ara vermişti.

Ülkede şimdiye kadar 12 bin 486 Kovid-19 vakası görülürken 354 kişi hayatını kaybetti.

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