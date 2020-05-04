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Dünya

Nijerya'da mart ayında 353 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da mart ayında 353 kişi, silahlı çeteler, Boko Haram terör örgütü ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetti.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:54
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Nijerya merkezli insan hakları izleme örgütü Nigeria Mourns'un raporuna göre, en fazla ölüm Boko Haram örgütünün saldırı düzenlediği ülkenin kuzeydoğusunda yaşandı.

Borno eyaletinde 84 kişi hayatını kaybederken Yobe'de 72, Kaduna'da 65 ve Nijer eyaletinde de 32 kişi hayatını kaybetti. Diğer 100 ölüm ise Anambra, Abia, Ebonyi, Benue, Imo, Oyo, Kano, Ogun, Kwara, Edo ve Cross River eyaletlerinde yaşandı.

En fazla ölümler soygun girişiminde yaşanırken terör saldırıları, etnik çatışmalar ve mezhep çatışmalarında da onlarca insan öldürüldü.

Ölenlerden 192'sini siviller, 139'unu askerler ve 22'sini ise polisler oluşturdu.

Afrika ülkesi Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

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