Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletine yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, son bir haftada 6 yeni M çiçeği vakası görüldüğü, böylece ülkedeki vaka sayısının 84'e yükseldiği kaydedildi.
Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.
HAYVANLARDAN VE İNSANLARDAN BULAŞIYOR
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.