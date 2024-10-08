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Dünya

Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 84'e çıktığı bildirildi.

AA8 Ekim 2024 Salı 20:48 - Güncelleme:
Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı yükselmeye devam ediyor
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada 6 yeni M çiçeği vakası görüldüğü, böylece ülkedeki vaka sayısının 84'e yükseldiği kaydedildi.

Afrika'da 2024 yılında 30 bin şüpheli maymun çiçeği virüsü görüldü

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

HAYVANLARDAN VE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

UNICEF'ten korkutan açıklama! Maymun çiçeği vakalarının yüzde 30'u 5 yaş altı

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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