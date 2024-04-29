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Dünya

Nijerya'da menenjit can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 85'e çıktı

Nijerya'da menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
Nijerya'da menenjit can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 85'e çıktı
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Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Lawan Gana, yaptığı yazılı açıklamada, ocaktan bu yana eyaletin farklı bölgelerine menenjit salgının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Yılbaşından bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e çıktığını kaydeden Gana, hastalığa yakalanan 2 bin 510 kişinin tedavi edilerek hastaneden taburcu olduğunu ifade etti.

Gana, sağlık çalışanlarının kapı kapı dolaşarak aktif vaka taraması yaptıklarını kaydetti.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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