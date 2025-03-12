Nijerya'da menenjit salgını! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kebbi Eyaleti Sağlık Komiseri Yanusa İsmail, yaptığı açıklamada, eyaletin Gwandu, Aleiro ve Jega bölgelerinde menenjit vakalarına rastlandığını belirtti.

İsmail, bu bölgelerde 248 şüpheli menenjit vakası tespit edildiğinin kaydederek, salgın nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kebbi eyalet hükümetinin salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilaç tedariki için fon ayırdığını belirten İsmail, ayrıca vakaları yönetmek için izolasyon merkezlerinin kurulduğunu aktardı.

İsmail, halkı enfeksiyon riskini azaltmak için kişisel hijyeni korumaya ve kalabalık yerlerden kaçınmaya çağırdı.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.