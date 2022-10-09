Nijerya'da Mevlit Kandili etkinliğine 30'dan fazla papaz katıldı

Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Maulidin Annabi" etkinliği çerçevesinde, Kaduna'daki stadyumda düzenlenen programa 30'dan fazla papaz eşlik etti.

Papaz Yohana Buru, programda yaptığı açıklamada, mevlit kutlamalarının, Hristiyanlara, ülkede barış ve birliği sağlamak adına iyi niyet içerisinde Müslüman kardeşleriyle tanışmaları, etkileşim ve diyalog kurmaları, ayrıca görüş alışverişinde bulunmaları için altın bir fırsat sunduğunu söyledi.

Hıristiyan papazların, farklı inançların mensupları arasında barış içinde bir arada yaşamayı ve dini hoşgörüyü teşvik etmenin daha iyi yollarını bulmak istediğinin altını çizen Buru, şunlar kaydetti:

"Tek bir Tanrı tarafından yaratıldığımızı ve Adem ile Havva'nın çocukları olduğumuzu ve ikimizin de barış ve uyum içinde nasıl yaşayacağımız konusunda bize rehberlik eden Allah'tan kutsal kitaplarımıza (İncil ve Kuran) sahip olduğumuzu hatırlamalıyız."

Buru, ülke çapında başarılı operasyonlar için tüm Nijeryalı güvenlik personeline özel dualar ederken, Müslümanları ve Hıristiyanları ulus için aralıksız dua etmeye çağırdı.

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında dini çatışmalar yaşanıyor.

