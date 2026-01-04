İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Nijerya'da pazar saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

AA4 Ocak 2026 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Nijerya'da pazar saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi.

Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

  • Nijerya Saldırısı
  • Niger Eyaleti Pazar
  • can kaybı

