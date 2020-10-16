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Dünya

Nijerya'da 'polis şiddeti' karşıtı gösterilere kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi

Nijerya'da 1992'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı 'insan haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle geçen hafta başlatılan gösterilere, kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Göstericilere yönelik saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA16 Ekim 2020 Cuma 09:22 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 09:22
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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ilk başkenti ve en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki göstericilere, bir grup, taş ve sopalarla saldırdı.

Saldırıya uğrayan göstericilerden Tola Afolabi, "Bir grup, pala, sopa ve taşlarla bize saldırdı ve bağırmaya başladı." dedi.

Göstericilere yönelik saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis şiddetinin sonlanması için günlerdir sokaklarda olan göstericiler, seslerinin ülke ve dünya çapında duyulmasından sonra kimliği belirsiz kişilerce saldırıların başladığına dikkati çekti.

Nijerya ana muhalefet Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Kola Ologbondiyan, hükümete "barışçıl gösterilerin güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke genelinde yayıldı.

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