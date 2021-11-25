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Dünya

Nijerya'da rehine operasyonu: 24 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 24 kişi operasyonla kurtarıldı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 02:17 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 02:17
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Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkana, yaptığı açıklamada, eyaletin Shinkafi bölgesinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Elkana, operasyonda aralarında 5 öğrencinin bulunduğu 24 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Elkana, bu kişilerin Zamfara eyalet hükümetine teslim edildiğini aktardı.

- OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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