Nijerya'da Rus bayrağı taşıyan kişiler gözaltına alındı

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden protestolar sırasında kuzey eyaletlerinde Rus bayrağı taşıyan 30'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu kişilerin, ülkede yabancı bir ülkenin bayrağını kaldırarak vatana ihanet suçu işlediklerinin altını çizen Adejobi, "Vatana ihanet suçu olarak adlandırdığım suçu işleyen bazı kişileri gözaltına almayı başardık. Başka bir ülkede yabancı bir ülkenin bayrağını taşımak cezai bir suçtur." dedi.

RUS HÜKÜMETİNE NİJERYA HÜKÜMETİNİ KURTARMA ÇAĞRISI

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolarda ülkenin kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde bir grup, Rus bayrağı taşıyarak, Rus hükümetini Nijerya'yı kurtarmaya çağırdı.

Öte yandan, Rusya'nın Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin içinde olunmadığı ve bu eylemlerin hiçbir şekilde koordine edilmediği vurgulandı.

ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı. Protestolar nedeniyle ülke genelinde 873 kişi gözaltını alınırken, şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.