İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2020 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1667
  • EURO
    9,6474
  • ALTIN
    492.072
  • BIST100
    1243
Dünya

Nijerya'da salgın hortladı: 25 ölü

Nijerya'da tekrar ortaya çıkan kolera salgınında 25 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 00:56 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 00:56
ABONE OL

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Oyo eyaletlerinde baş gösteren kolera salgını nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Emmanuel Ikwulono, yaptığı açıklamada, eyaletin Okpeilo-Otukpa bölgesinde 17 kişinin kolera nedeniyle öldüğünü belirtti.

Ikwulono, eyalette salgın nedeniyle 1 kişinin tedavi altına alındığını kaydederek halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktardı.

Oyo Eyaleti Kuzey Konseyi Geliştirme yetkilisi yaptığı açıklamada, eyaletindeki İbadan kentine bağlı Lagelu bölgesinde kolera nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de hastanelik olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkili, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.