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Dünya

Nijerya'da sel felaketinde 13 kişi öldü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Eylül 2021 Pazar 19:59 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 19:59
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Gololo Toplum Hizmeti Başkanı Abba Alhaji Gololo Abba Alhaji, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerden 200'den fazla kişinin etkilediğini belirtti.

Alhaji, sel felaketinde 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sularla kaplandı. Sel nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken bazıları da yolda kaldı.

Bauhci eyaletinde geçen ay sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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