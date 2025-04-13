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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere darbe: Elebaşı etkisiz hale getirildi

Katsina eyaletinde ordu tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, aralarında çete lideri Gwaska Dankarami'nin de bulunduğu 100'den fazla silahlı çete mensubu öldürüldü. Operasyonlar sırasında makineli tüfekler ve mühimmatlar da ele geçirildi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı çetelere darbe: Elebaşı etkisiz hale getirildi
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Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Mua'zu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, eyaletin Faskari, Kankara, Bakori, Malumfashi ve Kafur bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Mua'zu, operasyonlarda aralarında çete lideri Gwaska Dankarami'nin de bulunduğu 100'den fazla çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Mua'zu, makineli tüfekler ve mühimmatların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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