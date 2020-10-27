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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 109 çete üyesi yakalandı

Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 109 çete üyesi yakalandı.

AA27 Ekim 2020 Salı 00:40 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 00:40
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Plateau Eyaleti Askeri Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Chukwuemeka Okonkwo, yerel medyaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Okonkwo, operasyonlarda 109 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını aktaran Chukwuemeka Okonkwo, silahlı çete üyelerine ait 4 silah, SIM kartları ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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