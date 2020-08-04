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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 32 kişi yakalandı

Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendi, 32 çete üyesi yakalandı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 09:54 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 09:54
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İmo Eyaleti Emniyet Müdürü Isaac Akinmoyede, yaptığı açıklamada, eyaletin Njaba bölgesinde kaçırılan çocuğun ardından silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 32 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Akinmoyede, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Akinmoyede, kaçırılan çocukla ilgili arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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