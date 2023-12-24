İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da silahlı çeteye darbe! 52 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da silahlı çeteye darbe! 52 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyesinin rehin aldığı 52 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 00:51 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı çeteye darbe! 52 kişi kurtarıldı
ABONE OL

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yürütülen Hadarin Daji Operasyonun Sözcüsü Yahaya İbrahim, yaptığı açıklamada, ordunun, eyaletin 4 köyünün yanı sıra bölgedeki Bunwanga Gundumi Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İbrahim, operasyonlarda çete üyelerinin fidye için kaçırdığı 52 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan rehineleri sağlık kontrolünden geçirileceklerini aktaran İbrahim ardından ailelerine teslim edileceğini dile getirdi.

İbrahim, operasyonlarda silahlı çete üyelerin kaldığı kampları imha edildiğini belirterek çok sayıda çete üyelerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

  • spot operasyonlar
  • rehine kurtarma
  • Sokoto çete

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.