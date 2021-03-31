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Dünya

Nijerya'da silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 15 kişi öldü

Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:04
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Ebonyi Valisi David Umahi, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Nkalaha, Obegu, Amaezu ve Umuhuali bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Umahi, saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Umahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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