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Dünya

Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesini yasakladı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 07:01 - Güncelleme:
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Senato, ülkede adam kaçıranlara fidye ödenmesini yasaklayan ve fidye ödemeyi suç kabul eden Terörizm (Önleme) Yasası'nı onayladı.

Senato Yargı Başkanı Opeyemi Bamidele, yaptığı açıklamada, bu yasağın güvenlik sorunlarıyla mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Bamidele, fidye ödenmesine ilişkin uzun hapis cezaları verilebilmesinin "ülkede artan kaçırma olaylarında caydırıcılık sağlayacağını" söyledi.

Opeyemi Bamidele, ülkede bundan sonra fidye ödemenin suç kabul edileceğini vurguladı.

- ÜLKEDE 5 YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA DOLAR FİDYE ÖDENDİ

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu suçların önüne geçilemiyor.

Ülkede, din adamları, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Son olarak silahlı kişilerin Kandua eyaletindeki bir tren istasyonuna düzenlediği bombalı saldırıda 150'den fazla kişi kaçırmıştı.

Ülkede fidye için en fazla insan kaçırma olayı Bayelsa, Delta ve Rivers gibi güney eyaletlerde yaşanırken, 2017-2021'de kaçırılanlar için 15 milyon dolardan fazla fidye ödenmişti.

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