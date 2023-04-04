Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 öğrenci kaçırıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, hükümetin güvenlik birimlerinden eyaletin Awon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ön raporları aldığını belirtti.

Aruwan, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda devlet lisesinin 10 öğrencinin kaçırdığını kaydetti.

Saldırının tam olarak nerede meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini aktaran Aruwan, "Olayın okul içinde mi yoksa başka bir yerde mi meydana geldiğinin açıklığa kavuşturulması için ayrıntılı raporlar bekleniyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle dün bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.