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Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

AA27.01.2020  15:25 - Güncelleme: 27.01.2020  15:25

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Kwatas köyünde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda, birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Gabriel Ubah da olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Mangu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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