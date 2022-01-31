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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:49
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo Isah, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, silahlı kişilere yönelik hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

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