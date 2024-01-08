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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 17 can kaybı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 17 can kaybı
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Nijerya uIusal basınında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgesindeki 3 köye saldırı düzenledi

Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

  • Nijerya saldırısı
  • Kaduna eyaleti
  • Batı Afrika

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