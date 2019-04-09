Nijerya'da silahlı saldırı: 20 kişi hayatını kaybetti
Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Nijerya basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Aku köyünde askeri üniformalı silahlı kişiler rastgele ateş açtı.
ŞUBAT AYINDA 95 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.
Kaduna eyaletinde şubat ayında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 95 kişi hayatını kaybetmişti.
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